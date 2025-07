LPI-EF: Mann durch unbekannten Angreifer verletzt

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es in Erfurt in der Salomonsborner Straße zu einem Diebstahl eines Anhängers. Unbekannte hatten sich Zugang zu einem Firmengelände verschafft und von dort einen Anhänger der Marke Humbaur im Wert von etwa 4.500 Euro gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Mitarbeiter der Firma bemerkten den Diebstahl Dienstagmorgen und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und ermitteln ...

