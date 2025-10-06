POL-LIP: Lemgo. In Lagerhalle eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Grevenmarschstraße sind bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (02.10.2025) gegen 1.10 Uhr in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände eingebrochen. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell