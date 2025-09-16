POL-RTK: +++ Ausbildungsstart beim Freiwilligen Polizeidienst +++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

(ps) Am vergangenen Samstag, 13. September 2025, begrüßte das Polizeipräsidium Westhessen sieben neue Helferinnen und Helfer im Freiwilligen Polizeidienst zum offiziellen Start ihrer Ausbildung. Auch ein Teilnehmer des Polizeipräsidiums Südosthessen nahm an der Feierstunde teil. In feierlichem Rahmen überreichte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Herr Björn Gutzeit, die Ernennungsurkunden. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus den Kommunen sowie den Polizeidirektionen begleiteten die Veranstaltung und unterstrichen damit die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kommunen und Bevölkerung. Der Freiwillige Polizeidienst wurde im Jahr 2000 zunächst in Wiesbaden eingeführt und hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Heute sind die Freiwilligen in vielen hessischen Gemeinden aktiv. Sie fungieren als Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit vor Ort. Auch die Hessische Landesregierung hat im Koalitionsvertrag 2024 die besondere Bedeutung des Freiwilligen Polizeidienstes hervorgehoben. Mit der neuen Ausbildungskohorte zeigt sich der Ausbau nun auch im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen. Die zusätzlichen Helferinnen und Helfer werden künftig in den Kommunen präsent sein und so das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter stärken. Die Aufgaben der Freiwilligen sind vielfältig: Sie gehen als Team auf Streife, zeigen Präsenz bei Veranstaltungen sowie in Wohngebieten und melden auffällige Beobachtungen. In ihrer Uniform sind sie für die Bevölkerung sichtbar, wirken präventiv und stehen als direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Unmittelbar nach der Begrüßungsveranstaltung begann für die neuen Freiwilligen die Ausbildung. Bis November 2025 absolvieren sie rund 50 Stunden Schulung, welche rechtliche Grundlagen, den Dienstbetrieb, interkulturelle Kompetenz und praxisnahes Einsatztraining umfasst. Nach erfolgreichem Abschluss nehmen sie ihren Dienst im Hochtaunuskreis, Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg auf. Ganz nach dem Motto "Präsenz zeigen, beobachten, melden." und in stets enger Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen.

