PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbrecher kommen über das Dach+++E-Scooter aus Keller entwendet+++Sachbeschädigung an Bushaltestelle+++ Nach Unfall geflüchtet+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher kommen über das Dach,

Niedernhausen-Engenhahn, Eichenweg,

Dienstag, 12.08.2025, 07:00 Uhr bis Freitag, 12.09.2025, 14:30 Uhr

(am) Im Zeitraum der letzten 4 Wochen kam es in Niedernhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

(am) Die längere Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Einbrecher aus, um über das Dach in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dazu wurden auf der Terrasse Gartenstühle auf einem Tisch gestapelt. Dadurch gelangte man über ein Vordach zum Dach des Hauses. Dort wurden neben einem Dachfenster die Ziegel, sowie die Latten und Dämmung entfernt. Durch das entstandene Loch gelangte man in die Räumlichkeiten des Hauses. Dort wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Mit diversen Schmuckstücken entkamen die Einbrecher wieder durch die Einstiegsstelle. Der Schaden am Haus beträgt mehrere Tausend Euro. Der Wert den entwendeten Gegenständen kann noch nicht genau beziffert werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. E-Scooter aus Keller entwendet,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße,

Zwischen Freitag, 12.09.2025, 09:30 Uhr und Samstag, 13.09.2025, 10:30 Uhr

(am) Im Tatzeitraum kam es in Taunusstein zu einem Einbruch in einen Keller, bei dem ein E-Scooter entwendet wurde.

Unbekannte Täter verschafften sich von Freitag auf Samstag auf bisher nicht bekannte Weise Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Kleiststraße. Dort wurde gewaltsam die Türe eines Kellerverschlages geöffnet und daraus ein E-Scooter entwendet. Es handelt sich dabei um einen Roller der Marke Load Rite mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen 044-HVY. Der Schaden beträgt ca. 400,- EUR.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Bushaltestelle,

65510 Idstein, Seelbacher Straße Höhe der Taubenberghallen, Freitag 12.09.2025 - Samstag, 13.09.2025 12:05 Uhr

(dh) In der Tatzeit zerstörte eine unbekannte Person eine Glasrückwand der dortigen Bushaltestelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Sollten Sie Hinweise auf den Verursacher haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

4. Nach Unfall geflüchtet,

65510 Hünstetten-Limbach, Rosenstraße 35, Samstag 13.09.2025, 05:20 Uhr

(dh) Am Samstagmorgen ereignete sich in Hünstetten-Limbach eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Gegen 05:20 Uhr befuhr vermutlich ein Radfahrer die Rosenstraße in Richtung "Im Hopfengarten" und touchierte dabei den am Straßenrand geparkten gelben Seat Mii. Dieser wurde im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell