PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener leistet Widerstand - Polizist verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Betrunkener leistet Widerstand - Polizist verletzt, Bad Schwalbach, Mühlweg, Dienstag, 09.09.2025, 15:00 Uhr

(sn)Am Dienstagnachmittag hat ein 43-jähriger Mann in Bad Schwalbach bei seiner Festnahme Widerstand geleistet. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei zu dem Wohnhaus im Mühlweg gerufen, da dort eine männliche Person randalieren solle. Als die Streife vor Ort eintraf, konnten sie den Mann aus Bad Schwalbach oberkörperfrei und laut schreiend antreffen. Der Mann schien sichtlich alkoholisiert sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen und sollte in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Nachdem die Lage sich etwas beruhigt hatte, sollte der Mann zum Streifenwagen gebracht werden. Auf dem Weg dorthin versuchte er sich durch einen Tritt gegen das Knie eines Polizisten den Maßnahmen zu entziehen. Der 43-jährige Mann wurde im Anschluss in einer Fachklinik vorgestellt. Auf Anordnung des Amtsgerichts Wiesbaden wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung verantworten. Ein Polizeibeamte wurde bei dem Widerstand leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

