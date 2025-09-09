PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Jugendzentrum +++ Scheibe an PKW eingeschlagen +++ Reifen an LKW zerstochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Jugendzentrum,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Samstag, 06.09.2025, 10:30 Uhr bis Montag, 08.09.2025 11:30 Uhr

(sn)Zwischen Samstag und Montag brachen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach in das dortige Jugendzentrum ein. Zwischen Samstag, 10:30 Uhr und Montag, 11:30 Uhr verschafften sich die Täter unbefugt und gewaltsam Zutritt zum Jugendzentrum. Sie brachen eine Bürotür mit körperlicher Gewalt auf und entwendeten eine Kasse, Bargeld und Zubehör einer Spielekonsole. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 - 707814-0 entgegen.

2. Scheibe an PKW eingeschlagen,

Geisenheim, Marienthaler Straße, Montag, 08.09.2025, 18:30 bis 19:30 Uhr

(sn)Am frühen Montagabend kam es in Geisenheim zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Die Besitzerin hatte ihren grauen Ford Fiesta am Freitagabend in der Marienthaler Straße auf dem Parkplatz des dortigen Tennisclubs abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrer Fahrertür. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer 06722 - 9112-0 entgegen.

3. Reifen an LKW zerstochen,

Idstein, Cunoweg, Freitag, 05.09.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 08.09.2025, 07:00 Uhr

(sn)Zwischen Freitag und Montag zerstachen unbekannte Täter in Idstein Reifen eines abgeparkten LKWs. Durch unbekannte Täter wurden zwei Reifen an einem im Cunoweg abgestellten Peugeot Expert zerstochen. Das Fahrzeug stand auf einem dort ansässigen Firmengelände. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06126 - 9394-0 entgegen.

