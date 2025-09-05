PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Fast Food-Restaurant +++ Terrassentür aufgehebelt +++ Haus und Roller mit Farbe beschmiert +++ Nach Unfall geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Fastfood-Restaurant,

Idstein, Auroffer Straße, Freitag, 05.09.2025, 02:30 Uhr bis 05:55 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in ein Fastfood-Restaurant in der Auroffer Straße in Idstein ein. Zwischen 02:30 Uhr und 05:55 Uhr hebelten die Täter die Glasschiebefenster von zwei Drive-Inn-Schaltern auf und gelangten auf diesem Wege in das Schnellrestaurant. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Kassen, mussten jedoch feststellen, dass diese geleert worden waren. Ohne Beute machten sich im Anschluss aus dem Staub. Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Terrassentür aufgehebelt,

Walluf, Paradiesweg, Festgestellt: Donnerstag, 04.09.2025, 21:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Oberwalluf eingebrochen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt betraten sie das Grundstück im Paradiesweg und hebelten aus Richtung des Gartens eine Terrassentür auf. Über diese Einstiegsstelle gelangten sie ins Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Haus und Roller mit Farbe beschmiert, Taunusstein-Seitzenhahn, Wallufer Straße, Mittwoch, 03.09.2025, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 04.09.2025, 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Taunusstein-Seitzenhahn für eine großflächige Sachbeschädigung gesorgt. Am Donnerstagmorgen stellten Bewohner eines Wohnhauses in der Wallufer Straße fest, dass Unbekannte in der Nacht mit schwarzer Farbe ihr Wohnhaus, den Eingangsbereich zum Grundstück sowie einen Motorroller beschmiert hatten. Der Vandalismusschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Nach Unfall geflüchtet,

Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Donnerstag, 04.09.2025, 11:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Taunusstein-Neuhof eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Gegen 11:00 Uhr versuchte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Höhe eines Kindergartens in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" in eine Parklücke einzufahren und touchierte dabei einen bereits dort parkenden grauen Toyota Corolla. Dieser wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell