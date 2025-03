Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch gescheitert

Apolda (ots)

In der Nacht zu Montag hat ein bislang unbekannter Täter versucht in ein Mehrfamilienhaus in der Wielandstraße in Apolda einzubrechen. Jedoch blieb der Schraubendreher, welcher eigentlich die Tür öffnen sollte, stecken und brach ab. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

