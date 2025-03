Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind fährt mit dem Rad gegen Auto und flüchtet

Weimar (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 19:00 Uhr befuhr ein derzeit unbekanntes Kind mit seinem Fahrrad einen Parkplatz in der Lützendorfer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 42 beobachtete eine Zeugin, wie das Kind im Beisein seines Vaters gegen den Pkw Kia ihres Mannes fuhr. Der 38-jährige Weimarer ging daraufhin hinunter zu seinem Fahrzeug um den Sachverhalt zu klären. In dieser Zeit entfernten sich allerdings Vater und Kind pflichtwidrig vom Unfallort. Eine eigenständige Absuche im Nahbereich durch den Geschädigten blieb erfolglos. Am Fahrzeug selbst entstand unfallbedingter Sachschaden. Personenbeschreibungen von den Flüchtenden gibt es keine. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell