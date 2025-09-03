PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bienenkasten beschädigt +++ Hochwertiges Fahrrad aus Garage entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Bienenkasten beschädigt,

Idstein, Dammühlenweg, Festgestellt: Donnerstag, 28.08.2025, 11:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte im Dammühlenweg in Idstein einen Bienenkasten. Gestern zeigte ein Verantwortlicher des Bienenstocks die Sachbeschädigung, welche bereits vergangenen Donnerstag festgestellt worden war, an. Unbekannte hatten die Glasscheibe des Kastens auf unbekannte Art und Weise beschädigt.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Hochwertiges Fahrrad aus Garage entwendet, Taunusstein-Wehen, Walter-Petri-Ring, Donnerstag, 28.08.2025, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 03.09.2025, 08:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen wurde ein hochwertiges Mountainbike in Taunusstein-Wehen entwendet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Donnerstag und Montag betraten die Langfinger ein Grundstück im Walter-Petri-Ring und öffneten dort die Garage eines Wohnhauses. Aus dieser nahmen sie das rund 3.700 Euro teure, schwarz/graue Mountainbike der Marke Canyon an sich und flüchteten.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell