PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher in Taunusstein-Bleidenstadt unterwegs +++ Pedelec aus Keller gestohlen +++ Steinewerfer beschädigen Fahrzeug

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Taunusstein-Bleidenstadt unterwegs, Taunusstein-Bleidenstadt, Montag, 08.09.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 10.09.2025, 16:00 Uhr

(sn)In der Zeit von Montag bis Mittwoch konnten mehrere Einbruchsversuche in Taunusstein-Bleidenstadt verzeichnet werden. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brachen 7 Kellerräume auf. Aus einem Kellerabteil wurde ein Pedelec im Wert von etwa 4000 Euro, in einem weiteren ein Staubsauger im Wert von etwa 100 Euro entwendet. In fünf weiteren Fällen versuchten die Täter die Hauseingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Hinweise oder Beobachtungen zu den Taten nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 - 7078-0 entgegen.

2. Pedelec aus Keller gestohlen,

Aarbergen-Michelbach, Heidestraße, Mittwoch, 03.09.2025 bis Mittwoch, 10.09.2025

(fh)In der Woche vom 03.09. bis zum 10.09. haben Fahrraddiebe zugeschlagen. Die Unbekannten begaben sich in der besagten Zeitspanne unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Heidestraße. Dort suchten sie den Keller auf und öffneten gewaltsam ein Kellerabteil, aus welchem sie das grüne Elektrofahrrad der Marke "Hai Bike" an sich nahmen und damit verschwanden. Der Wert des Zweirads beläuft sich auf knapp 3.200 Euro.

Hinwiese zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Steinewerfer beschädigen Fahrzeug,

Niedernhausen-Oberjosbach, Königsteiner Straße, Mittwoch, 10.09.2025, 18:05 Uhr

(sn)Am Mittwoch wurde auf der Königsteiner Straße in Niedernhausen-Oberjosbach ein Fahrzeug durch einen Stein beschädigt. Eine 50-jährige Fahrerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr gegen 18:05 Uhr mit ihrem Mazda die Königsteiner Straße in Oberjosbach in Fahrtrichtung Ehlhalten, als sie einen lauten Knall hörte. Beim Nachschauen stellte sie einen Schaden an dem Rücklicht ihres Fahrzeuges fest. Täterhinweise liegen keine vor. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter 06126 - 9394-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell