POL-CUX: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Loxstedt leicht verletzt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Bereits am Freitag (26.09.2025) kam es gegen 12:50 Uhr auf der Landesstraße 135 zwischen der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd und der Einmündung Lindenallee zu einem Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Bremerhaven war in Fahrtrichtung Bremerhaven unterwegs, als ein Pkw, möglicherweise Skoda Oktavia in blau, aus der Straße "Im Tweyad" auf die L135 einfuhr und dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer musste stark abbremsen, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzugeben.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

