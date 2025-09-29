PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Loxstedt leicht verletzt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Bereits am Freitag (26.09.2025) kam es gegen 12:50 Uhr auf der Landesstraße 135 zwischen der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd und der Einmündung Lindenallee zu einem Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Bremerhaven war in Fahrtrichtung Bremerhaven unterwegs, als ein Pkw, möglicherweise Skoda Oktavia in blau, aus der Straße "Im Tweyad" auf die L135 einfuhr und dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer musste stark abbremsen, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzugeben.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:32

    POL-CUX: mehrere Verkehrsdelikte

    Cuxhaven (ots) - Trunkenheit im Verkehr Samstagabend (27.09.2025) gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven einen Ferrari Spider im Stadtgebiet Cuxhavens. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Bremerhavener Fahrzeugführer mit über 1 Promille Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Nach einer Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechend ein Strafverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:58

    POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich Geestland und auf der BAB 27 - Alkoholisierter Fahrzeugführer schwer verletzt - verlorene Einkäufe sorgen für Unfall

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am Donnerstag (25.09.2025) gegen 07:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Geestländer mit seinem PKW Seat in Geestland, Ortsteil Bad Bederkesa, die Mattenburger Straße in Fahrtrichtung Drangstedt. Hier kam er auf Höhe der Hausnummer 40, von der Fahrbahn ab, kollidierte mit vier ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:34

    POL-CUX: Alkoholisiert unterwegs

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (25.09.2025) stoppten Beamte der Polizei Cuxhaven gegen 03:00 Uhr einen grünen PKW Ford im Bereich der Straße Große Hardewiek, nachdem dieser zuvor mit einer sehr unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer massiv unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest bei dem 54-jährigen Cuxhavener zeigte einen Wert von fast 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren