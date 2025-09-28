Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: mehrere Verkehrsdelikte

Cuxhaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Samstagabend (27.09.2025) gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven einen Ferrari Spider im Stadtgebiet Cuxhavens. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Bremerhavener Fahrzeugführer mit über 1 Promille Alkohol am Straßenverkehr teilnahm. Nach einer Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechend ein Strafverfahren eingeleitet.

+++

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit über 0,9 Promille

Geestland, Ortsteil Holßel

Am Samstag (27.09.2025), gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Bremerhavener mit seinem Kleinkraftrad bis 45 km/h, die Straße Am alten Sportplatz in Geestland, im Ortsteil Holßel. Bei einer Kontrolle des 60-Jährigen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Beamten konnten des Weiteren einen Alkoholgeruch beim dem Bremerhavener wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

+++

Verdacht des Fahrens unter Einfluss von THC

Geestland, Ortsteil Drangstedt

Am Samstag (27.09.2025), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW Toyota die Straße Am Wurster Weg in Geestland, im Ortsteil Drangstedt. Bei einer Verkehrskontrolle durch Beamte des PK Geestland stellten diese beim 36-Jährigen Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung durch ein Betäubungsmittel hindeuten. Daraufhin habe er angegeben, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Die Analyse der durchgeführten Blutentnahme wird zeigen, ob der Bremerhavener sich oberhalb der erlaubten Grenze von 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum befindet und er sich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten muss. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Wiederherstellung seiner Fahrtüchtigkeit untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell