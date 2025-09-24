Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Festnahmen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Franzenburg - zwei Personen in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Franzenburg. Am Montag (22.09.2025) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wohlsenstraße in Franzenburg.

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten hierbei zwei Männer im Alter von 43 und 46 Jahren, beide aus Bremerhaven, bei der Tatausübung beobachtet werden. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei, die den 43-jährigen Täter noch vor Ort und den 46-jährigen Täter auf der Flucht stellen und vorläufig festnehmen konnten. Beide haben bereits erhebliche, polizeiliche Vorerkenntnisse.

Aufgrund bestehender Haftgründe beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen beide Männer. Die Untersuchungshaft wurde am gestrigen Dienstag durch das Amtsgericht Cuxhaven angeordnet. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell