Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Roller und PKW in Cuxhaven - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis, Fahrzeug nicht versichert

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 14:45 Uhr auf der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad (Roller) und einem PKW.

Ein 19-jähriger Cuxhavener missachtete hierbei mit seinem Roller die Vorfahrt einer 52-jährigen Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste.

Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und sein Fahrzeug nicht versichert war. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

