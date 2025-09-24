PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf Großraumparkplatz - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. Am Dienstag, den 23.09.2025, zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr, kam es auf dem Großraumparkplatz vor den Geschäften KiK und Jysk im Neufelder Weg in Spaden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte mit seinem Fahrzeug und kollidierte dabei mit dem Heck eines ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Skoda. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zurück blieb ein handgeschriebener Zettel, auf dem der Verursacher den Geschädigten aufforderte, sich zu melden - jedoch ohne eigene Kontaktdaten oder Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Das flüchtige Fahrzeug dürfte eine Beschädigung am Heck, insbesondere im Bereich einer Rückleuchte, aufweisen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 13:51

    POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 - Verursacher kann im Nahbereich identifiziert werden

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27. Am 23.09.2025, etwa gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB27. Ein zunächst unbekannter Verursacher hatte auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und -Wulsdorf, mehrere Warnbaken umgefahren. Auf dem Autohof Wulsdorf entdeckten die Beamten einen unfallbeschädigten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 17:30

    POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen kam es wieder zu mehreren Verkehrskontrollen. Einige Fahrzeugführer durften ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen und müssen teils mit empfindlichen Strafen rechnen. Am Sonntag (21.09.2025) wurde ein 53-jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW auf der BAB27 im Bereich Hagen im Bremischen kontrolliert. Sein Fahrzeug war nicht mehr versichert. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren