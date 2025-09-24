Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf Großraumparkplatz - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. Am Dienstag, den 23.09.2025, zwischen 14:30 Uhr und 14:50 Uhr, kam es auf dem Großraumparkplatz vor den Geschäften KiK und Jysk im Neufelder Weg in Spaden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte mit seinem Fahrzeug und kollidierte dabei mit dem Heck eines ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Skoda. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zurück blieb ein handgeschriebener Zettel, auf dem der Verursacher den Geschädigten aufforderte, sich zu melden - jedoch ohne eigene Kontaktdaten oder Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Das flüchtige Fahrzeug dürfte eine Beschädigung am Heck, insbesondere im Bereich einer Rückleuchte, aufweisen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

