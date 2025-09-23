Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen kam es wieder zu mehreren Verkehrskontrollen. Einige Fahrzeugführer durften ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen und müssen teils mit empfindlichen Strafen rechnen.

Am Sonntag (21.09.2025) wurde ein 53-jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW auf der BAB27 im Bereich Hagen im Bremischen kontrolliert. Sein Fahrzeug war nicht mehr versichert. Die Kennzeichen wurden noch vor Ort entsiegelt.

Gegen 23:20 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann mit einem Transporter in Cadenberge auf der Stader Straße kontrolliert. Er stand hierbei unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 07:40 Uhr am gestrigen Montag wurde ein 30-jähriger Oberndorfer auf seinem E-Scooter in Lamstedt auf der Straße Auf den Schmäläckern kontrolliert. Er stand hierbei unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell