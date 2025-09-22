PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer stürzt durch Windböe und verletzt sich schwer

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum Neufeld. Am gestrigen Sonntag (21.09.2025) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße zum Kutterhafen in Dorum-Neufeld.

Ein 41-jähriger Neuenkirchener wurde hierbei auf seinem Motorrad von einer starken Windböe erfasst und stürzte dadurch. Er rutschte anschließend in den Seitengraben.

Durch den Unfall zog sich der Mann schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

