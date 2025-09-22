Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Samstag (20.09.2025) kam es zwischen 12:00 und 13:00 Uhr in der Hohewurthstraße in Loxstedt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Pkw mit einem ordnungsgemäß auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bahnhofstraße geparkten Skoda. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren, vierstellen Eurobereich.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell