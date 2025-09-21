Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 21.09.2025

Bereich PK Geestland

Trunkenheit im Verkehr

Gem. Wurster Nordseeküste. Am Samstag, gegen 22:55 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass eine Pkw Seat mit auffälliger Fahrweise auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven geführt wird. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten Beamte der Polizei Geestland feststellen, dass die 51-jährige Fahrzeugführerin aus Cuxhaven unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Sie pustete über 1,6 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Autoschlüssel einbehalten.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Dorum. Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus der Wurster Nordseeküste mit seinem Leichtkraftrad die Speckenstraße in Dorum. Hierbei übersah er, dass ein Pkw vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Der 16-jährige fuhr von hinten auf den Pkw des 73-jährigen Mannes aus der Wurster Nordseeküste auf. Der Fahrer des Leichtkraftrades und sein Sozius verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.

Pkw-Brand auf der Autobahn 27

Gem. Bremerhaven. Am Samstag, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Zentrum zum Brand eines Pkw. Der Fahrzeugführer bemerkte während der Fahrt Qualm aus dem Motorraum und hielt den Pkw auf dem Standstreifen an. Im Anschluss geriet der Pkw, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand. Die Feuerwehr Bremerhaven löschte das Fahrzeug ab. Zwecks Lösch- und Reinigungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Es kam zu keinen relevanten Verkehrsbeeinträchtigungen.

