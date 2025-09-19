PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Pkw-Wohnanhänger auf der BAB 27 (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am heutigen Freitag, den 19.09.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Überseehäfen und Bremerhaven Zentrum zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw-Anhänger-Gespann.

Ein 60-jähriger Loxstedter beabsichtigte mit seinem Pkw-Wohnanhänger-Gespann einen Lkw zu überholen. Hierbei kam der Wohnanhänger ins Schleudern, sodass sich das gesamte Gespann drehte, mit der Mittelschutzplanke kollidierte und anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer und seine 57-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw-Wohnanhänger-Gespann und der Mittelschutzplanke. Da das Gespann noch fahrbereit war, kam es nur kurzzeitig zu einer Sperrung der Fahrbahn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

