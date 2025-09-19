Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Nordholz - zwei junge Erwachsene leicht verletzt - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am gestrigen Donnerstagabend (18.09.2025) kam es gegen 21:15 Uhr in der Straße Peilstelle zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste kam hierbei mit seinem PKW BMW in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er einen Stromverteilerkasten und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Baum. Er und sein 18-jähriger Beifahrer hatten noch Glück im Unglück und wurden durch den Unfall nur leicht verletzt. Sie wurden beide vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Stromverteilerkasten wurde ebenfalls komplett zerstört und musste durch den örtlichen Energieversorger gesichert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell