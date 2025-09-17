Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen++++ Verkehrsunfallflucht in Geestland

Cuxhaven (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 9 in der Lüdingworther Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 18-Jährige Fahrerin aus Cuxhaven verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle, über ihren Pkw. Dabei drehte sich das Fahrezeug mehrfach um die eigene Achse und stieß mit dem Fahrzeug einer 20-Jährigen Cuxhavenerin zusammen, die sich auf der Gegenfahrbahn befand. Beide Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Cuxhaven gebracht. An beiden Fahrzeugen entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagabend kam es in Geestland zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 27-Jähriger Bremerhavener befuhr im Ortsteil Elmlohe die Geesteallee. Dabei schnitt ein entgegenkommendes Fahrezeug in einer Kurve seine Fahrbahn. Beim Ausweichmannöver kollidierte der Fahrer mit der Leitplanke. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland, Telefon 04743 9280, zu melden.

