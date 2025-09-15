Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27 ++++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++++ Verkehrsverstöße im Zuständigkeitsbereich der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. In der heutigen Nacht gegen 02:30 Uhr kam es auf der Autobahn 27 zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Loxstedterin befuhr mit ihrem Pkw Renault die Autobahn in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eventuell ein anderer Pkw beteiligt war. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Pkw der Loxstedterin wurde bei dem Unfall beschädigt, war aber noch fahrbereit. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und einer möglichen Beteiligung eines anderen Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Bremerhaven/BAB27. Am Sonntagabend gegen 19:25 Uhr kam es auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall am Beginn der Brückenbaustelle im Bereich Wulsdorf. Eine 35-jährige Bremerhavenerin fuhr mit ihrem BMW in die einspurige Verkehrsführung ein, übersah hierbei den vor ihr fahrenden Pkw Mercedes eines 49-jährigen Bremerhaveners und fuhr auf diesen auf. Bei der Kollision wurde dann ein weiterer Pkw einer 36-jährigen Bremerhavenerin touchiert. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden zuerst beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt.

++++

Am Wochenende stellte die Polizei Geestland mehrere Verkehrsverstöße fest. Es wurden zwei Fahrzeugführer kontrolliert, welche jeweils einen Führerschein besaßen, aber nicht die Führerscheinklasse die für ihr genutztes Fahrzeug erforderlich war. Zudem sollten am Samstag gegen 17:00 Uhr zwei Jugendliche mit ihren Kleinkrafträdern im Bereich Drangstedt kontrolliert werden. Die beiden Fahrzeugführer versuchten sich der Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen, konnten aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Es wurde festgestellt, dass beide Jugendlichen keine Fahrerlaubnis besaßen. Die beiden Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.

Am Samstagvormittag wurde ein 29-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste in Debstedt kontrolliert. Hierbei wurden Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab, dass der Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von zwei verschiedenen Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen alle Personen wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell