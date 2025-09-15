Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Kelleraufbrüche in Cuxhaven - Zeugenaufruf und Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.09.2025) kam es in der Marquard-Schreye-Straße in Cuxhaven zu mehreren Kelleraufbrüchen in einem Mehrparteienhaus. Der bislang unbekannte Täter hatte sich durch die offen stehende Hauseingangstür Zutritt verschafft. Bisher wurden sechs Einbrüche an der gleichen Adresse bekannt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Des Weiteren weist die Polizei daraufhin, dass Eingangstüren immer verschlossen sein sollten. Sie machen es den Täterinnen und Tätern sonst sehr einfach.

