LPI-SHL: Wohnmobilaufbruch

Suhl (ots) - In der Zeit vom 22.03.2025 bis 12.04.2025 drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bungalow in der Gartenanlage Fallbachtal ein und entwendeten neben Lebensmitteln auch Werkzeug. Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von ca. 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

