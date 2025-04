LPI-SHL: Garteneinbruch

Bad Salzungen (ots) - Am 12.04.2025 gegen 10:40 Uhr teilte eine Frau der Polizei mit, dass sie in Bad Salzungen, Am Gradierwerk von einem älteren Herrn angesprochen wurde, der nicht mehr wusste, wo er hin gehört. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Identität des Mannes schnell geklärt werden. Es handelte sich um einen 85jährigen Bewohner des Seniorenheims in der Langenfelder Straße. Durch die Beamten wurde der ältere Herr wieder zurückgebracht. ...

