POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB 27/ LKW fährt auf Stauende auf/ Zwei Personen leicht verletzt/ Foto im Anhang

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB 27. Am 15.09.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der BAB 27, Fahrtrichtung Cuxhaven, in der Baustelle der Brücke Bremerhaven-Wulsdorf, zu einem Verkehrsunfall mit vier Beteiligten.

Ein 44Jähriger Fahrer eines Sattelzuges bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Pkw in der Baustelle verkehrsbedingt abbremsen mussten, fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf und schob diesen in zwei weitere Pkw. Hierbei wurden ein 42-Jähriger und ein 56-Jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in Bremerhavener Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 30.000 Euro.

