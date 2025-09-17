Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Abendrothschule in Cuxhaven (Foto im Anhang)

Cuxhaven. Heute Vormittag haben Kolleginnen und Kollegen Geschwindigkeitskontrollen in der dreißiger Zone im Bereich der Abendrothschule in Cuxhaven durchgeführt. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, welche hier vor ein paar Monaten angeordnet wurde. Zwei Verkehrsteilnehmer waren jedoch zu schnell unterwegs, davon einer mit vorwerfbar 52 km/h was auch einen Punkt im Verkehrszentralregister nach sich ziehen wird.

Während der Maßnahme kamen viele Bürgerinnen und Bürger auf die Beamten zu und lobten die Geschwindigkeitskontrolle an diesem Ort. Aufgrund der angrenzenden Grundschule sind in diesem Bereich besonders viele kleine Kinder unterwegs. Die Kinder sollen durch die dreißiger Zone und die Geschwindigkeitsmessungen vor zu schnell fahrenden Verkehrsteilnehmern geschützt werden. Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger zeigt hier, dass die Maßnahmen gut angenommen werden.

