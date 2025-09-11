Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.09.2025

Goslar (ots)

Unfallverursacher flüchtet

In dem Zeitraum Montagmorgen bis Dienstagmorgen, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Parkvorgang, einen ordnungsgemäß in dem Gewerbegebiet Goslar / Baßgeige, Carl-Zeiß-Straße 3, abgestellten schwarzen VW T-Cross und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Unbekannter Täter beschädigt zwei PKW

Zwischen Montag- und Dienstagmittag, kam es in Goslar, Steinberg, zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. An beiden, im Schieferweg 6, nebeneinander geparkten Fahrzeugen, wurde jeweils ein Reifen durch den bislang unbekannten Täter vermutlich durch einen Einstich, mittels nicht bekannten Gegenstands, zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 400 Euro geschätzt.

Es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

Sachbeschädigung an PKW durch unbekannten Täter

In dem Zeitraum Dienstnacht bis Mittwochmittag, wurde ein in der Goslarer Innenstadt geparkter PKW Audi A5 Sportback beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack des in der Straße Kaiserbleek 6 abgestellten Fahrzeuges. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

