PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.09.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 08.09.2025 kommt es auf der Braunschweiger Straße in Seesen, Höhe Hausnummer 20, zu einem Auffahrunfall zweier PKW. Ein 60jähriger PKW-Fahrer aus Seesen befährt mit seinem PKW und der 19jährigen Beifahrerin die Braunschweiger Straße aus Richtung Hahausen in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 20 muss er verkehrsbedingt halten. Dies erkennt der hinter ihm fahrende 35jährige PKW-Fahrer aus Seesen zu spät und fährt auf den PKW des 60jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich die 19jährige Beifahrerin leicht und wird in das Krankenhaus Goslar verbracht. An beiden PKW entsteht ein Sachschaden von ca. 10000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.09.2025

    Goslar (ots) - Diebstahl einer Handtasche - Täter flüchtet Am Sonntagabend, gegen 18:57 Uhr, entriss ein unbekannter männlicher Täter die Handtasche einer Passantin, die mit ihrem Ehemann aus der Goslarer Innenstadt kommend, durch die Bahnhofsunterführung, die Heinrich-Pieper-Straße entlang ging. Die Tat geschah demnach auf Höhe der Einfahrt zum dortigen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 07.09.2025

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti an Verkehrsschildern Goslar, 07.09.2025 - In der Mauerstraße wurden in den frühen Morgenstunden mindestens zwei Verkehrsschilder mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Hinzukommende Polizeikräfte konnten verdächtigte Personen im Nahbereich antreffen. Zeuginnen und Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar zu melden. ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 21:31

    POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 06.09.2025

    Goslar (ots) - Christopher Street Day Goslar 2025 Goslar, 06. September 2025 - Am heutigen Tag fand im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) Goslar ein Aufzug durch die Innenstadt statt. Rund 400 Teilnehmende nahmen ab 13:30 Uhr an dem friedlich verlaufenden Demonstrationszug teil. Der Aufzug endete in einer bunten, vielfältigen Abschlussveranstaltung auf dem Jakobikirchhof. Im Verlauf der Gesamtveranstaltung kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren