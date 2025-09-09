Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.09.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 08.09.2025 kommt es auf der Braunschweiger Straße in Seesen, Höhe Hausnummer 20, zu einem Auffahrunfall zweier PKW. Ein 60jähriger PKW-Fahrer aus Seesen befährt mit seinem PKW und der 19jährigen Beifahrerin die Braunschweiger Straße aus Richtung Hahausen in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 20 muss er verkehrsbedingt halten. Dies erkennt der hinter ihm fahrende 35jährige PKW-Fahrer aus Seesen zu spät und fährt auf den PKW des 60jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich die 19jährige Beifahrerin leicht und wird in das Krankenhaus Goslar verbracht. An beiden PKW entsteht ein Sachschaden von ca. 10000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell