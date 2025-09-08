Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.09.2025

Goslar (ots)

Diebstahl einer Handtasche - Täter flüchtet

Am Sonntagabend, gegen 18:57 Uhr, entriss ein unbekannter männlicher Täter die Handtasche einer Passantin, die mit ihrem Ehemann aus der Goslarer Innenstadt kommend, durch die Bahnhofsunterführung, die Heinrich-Pieper-Straße entlang ging. Die Tat geschah demnach auf Höhe der Einfahrt zum dortigen EDEKA-Markt. Nach dem Entreißen entfernte sich der augenscheinlich junge Mann in Richtung Reußstraße. Der Täter sei ca. 180 cm groß gewesen und habe einen beige farbenen Anorak mit heller Kapuze getragen. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

