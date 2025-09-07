Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 07.09.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti an Verkehrsschildern Goslar, 07.09.2025 - In der Mauerstraße wurden in den frühen Morgenstunden mindestens zwei Verkehrsschilder mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Hinzukommende Polizeikräfte konnten verdächtigte Personen im Nahbereich antreffen. Zeuginnen und Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 6 Liebenburg, 07.09.2025 - Gegen 04:42 Uhr fiel einer Streifenbesatzung auf der Bundesstraße 6 ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf. Im Bereich des Ortsteils Kunigunde wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Alkoholwert von 1,59 Promille festgestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt unter Einfluss berauschender Mittel Goslar, 07.09.2025 - In der Stapelner Straße konnte gegen 12:00 Uhr ein 24-jähriger Goslarer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

