PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.09.2025

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.09.2025
  • Bild-Infos
  • Download

Goslar (ots)

32 neue Teen Scouts für die Schulen in Seesen

Drei Tage Ausbildung mit viel neuem Input, Lernen und Spaß haben 32 Schülerinnen und Schüler (18 OBS Seesen, 14 Jacobson-Gymnasium Seesen) der beiden weiterführenden Schulen in Seesen zu Teen Scouts gemacht. Am Donnerstag nahmen die stolzen Kinder und Jugendlichen die Urkunden mit wertschätzenden Worten ihrer Schulleiter Daniel Beyer und Stefan Bungert in Empfang. Beide lobten das Engagement der Teilnehmenden und die Bereitschaft sich für andere einzusetzen.

Vielfältige Inhalte der Ausbildung lassen die drei Tage für die jungen Menschen wie im Flug vergehen. Die eigenen empathischen Fähigkeiten spielen eine große Rolle für einen zukünftigen Teen-Scout, das erkannten alle sehr schnell. Sie kannten sich zum Teil vom Sehen, hatten aber noch nicht zusammengearbeitet. Daher gingen sie aufeinander zu, kamen ins Gespräch und erfüllten die gemeinsamen Aufgaben. Aktives Zuhören, den Mut haben andere anzusprechen, Konfliktfähigkeit und Zivilcourage waren ebenso Themen der Ausbildung wie der Überblick über Straftaten an Schulen und was passiert, wenn junge Menschen sich nicht an die Regeln halten.

Integration neuer Schülerinnen und Schüler oder Hilfe bei Hausaufgaben werden beispielsweise Teil ihres Wirkens sein. Patenschaften für die 5. Klassenstufe sowie die Begleitung von Ausflügen oder beim Schlittschuhlaufen stellen sich die Schülerinnen und Schüler des Jacobson-Gymnasiums als Tätigkeit vor. In der Oberschule wollen die Teen Scouts für die anderen Schülerinnen und Schüler ansprechbar sein, Spiele in den Pausen begleiten und vieles mehr. Sie möchten selber helfen oder sagen können, an wen man sich wenden kann. Daher wurde auch in der Ausbildung deutlich gemacht, in welchen Fällen, wie etwa beim Mobbing, nur Erwachsenen helfen können. Durch diesen Peer-to-Peer Ansatz werden Lehrkräfte sowie die Sozialarbeit unterstützt und ein Stück weit entlastet, das haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt. Die "Neuen" werden von nun an in ihren Schulen ihre neuen Aufgaben als Teen Scouts wahrnehmen und die bereits aktiven Teams ergänzen.

Das Projekt Teen Scouts wurde bereits 2016 im Landkreis Goslar ins Leben gerufen und stetig weiterentwickelt. Eingebunden sind der Jugendschutz des Landkreises Goslar, die Schulen und das Präventionsteam der Polizei, die seitdem gemeinsam über 380 Schülerinnen und Schüler zu Teen-Scouts ausgebildet haben.

Die aktuelle Ausbildung erfolgte durch Claudia Hopp (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz vom Landkreis Goslar), Stephani Gobernack (Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar), Anja Antons (Lehrerin Jacobson-Gymnasium Seesen) und den Natascha Rothe (Schulsozialarbeit Jacobson-Gymnasium Seesen) und Nicole Nietzel (Schulsozialarbeit Oberschule Seesen).

+++

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstagabend kam es in Goslar, Klubgartenstraße, im Bereich des Bahnhofes zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 34-jährige Fahrzeugführerin den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang verwechselte und infolgedessen in einen Metallzaun fuhr. Die Frau wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 05.09.2025

    Goslar (ots) - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln: Am 04.09.2025, wurde durch die Beamten des PK Seesen ein 51-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Seesen kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.09.2025

    Goslar (ots) - 32 Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat bei 46 kontrollierten Elektro-Tretrollern war das Ergebnis der gemeinsamen Verkehrskontrollen von Polizei und der Verkehrsbehörde Goslar am Mittwochmittag in der Goslarer Innenstadt. Insbesondere richtete sich der Blick der eingesetzten Kräfte auf die sogenannten E-Scooter, von denen zwischen 12.30 und 15 Uhr ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:17

    POL-GS: Festnahme nach Brand in Clausthal-Zellerfeld

    Goslar (ots) - Nachdem am späten Mittwochabend am südöstlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld die Fassade eines Wohnhauses in Brand geraten war, nahm die Polizei kurz darauf einen Tatverdächtigen fest. Gegen 22.55 Uhr wurde ein Feuer an der Fassade eines Wohnhauses in der Straße Dorotheer Zechenhaus entdeckt, das durch unmittelbar darauf eintreffende Polizeikräfte mit einem Handfeuerlöscher schnell gelöscht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren