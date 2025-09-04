PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Festnahme nach Brand in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Nachdem am späten Mittwochabend am südöstlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld die Fassade eines Wohnhauses in Brand geraten war, nahm die Polizei kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22.55 Uhr wurde ein Feuer an der Fassade eines Wohnhauses in der Straße Dorotheer Zechenhaus entdeckt, das durch unmittelbar darauf eintreffende Polizeikräfte mit einem Handfeuerlöscher schnell gelöscht werden konnte. Die nahezu zeitgleich eingetroffene Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung und suchte die Gebäudefassade nach möglichen Brandnestern ab.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und noch in der Nacht mit der Spurensicherung begonnen, die im Lauf des heutigen Tages fortgesetzt wird.

Nach aktuellem Ermittlungsstand scheint eine vorsätzliche Brandlegung wahrscheinlich. Im Lauf der ersten Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger durch die Polizei vorläufig festgenommen, der am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Haftrichter vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Alle über diese Pressemitteilungen hinausgehenden Anfragen sind nach dort zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.09.2025

    Goslar (ots) - Am Montagmorgen geriet in einem Kleingartenverein in Seesen eine Gartenlaube in Brand. Gegen 7.50 Uhr hatten Zeugen den Brand in einem Gartenverein am Schäfereiweg entdeckt und die Feuerwehr verständigt, die umgehende Löschmaßnahmen einleitete. Brandbetroffen waren insgesamt drei Lauben, der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Polizei Oberharz: Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsverstößen

    Goslar (ots) - Am 02.09.2025 gegen 11.05 Uhr beabsichtigte eine uniformierte Funkstreifenwagenbesatzung im Bereich der Goslarschen Straße in 38678 Clausthal-Zellerfeld, einen schwarzen BMW mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk "MZG" (LK Merzig-Wadern im Saarland) zu kontrollieren. Bei Erblicken des Funkstreifenwagens und mit Einschalten des Anhaltesignals, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren