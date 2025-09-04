Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Festnahme nach Brand in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Nachdem am späten Mittwochabend am südöstlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld die Fassade eines Wohnhauses in Brand geraten war, nahm die Polizei kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22.55 Uhr wurde ein Feuer an der Fassade eines Wohnhauses in der Straße Dorotheer Zechenhaus entdeckt, das durch unmittelbar darauf eintreffende Polizeikräfte mit einem Handfeuerlöscher schnell gelöscht werden konnte. Die nahezu zeitgleich eingetroffene Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung und suchte die Gebäudefassade nach möglichen Brandnestern ab.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und noch in der Nacht mit der Spurensicherung begonnen, die im Lauf des heutigen Tages fortgesetzt wird.

Nach aktuellem Ermittlungsstand scheint eine vorsätzliche Brandlegung wahrscheinlich. Im Lauf der ersten Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger durch die Polizei vorläufig festgenommen, der am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Haftrichter vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Alle über diese Pressemitteilungen hinausgehenden Anfragen sind nach dort zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell