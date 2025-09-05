POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 05.09.2025
Goslar (ots)
Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:
Am 04.09.2025, wurde durch die Beamten des PK Seesen ein 51-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Seesen kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
