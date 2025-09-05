PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 05.09.2025

Goslar (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am 04.09.2025, wurde durch die Beamten des PK Seesen ein 51-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Seesen kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

