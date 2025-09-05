POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 05.09.2025

Goslar (ots) - Nachdem am späten Mittwochabend am südöstlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld die Fassade eines Wohnhauses in Brand geraten war, nahm die Polizei kurz darauf einen Tatverdächtigen fest. Gegen 22.55 Uhr wurde ein Feuer an der Fassade eines Wohnhauses in der Straße Dorotheer Zechenhaus entdeckt, das durch unmittelbar darauf eintreffende Polizeikräfte mit einem Handfeuerlöscher schnell gelöscht ...

mehr