Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 05.09.2025 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in Seesen die Jacobsonstraße von der Poststraße in Richtung der Marktstraße. Im Vorbeifahren streift er einen rechtsseitig in einer Parklücke, auf Höhe der Hausnummer 20 geparkten silbernen Suzuki Swift aus Wernigerode. An dem PKW entsteht vorn linksseitig auf Höhe des Radlaufes ein Schaden in geschätzter Höhe von 1000EUR. Der Verursacher entfernt sich anschließend vom Umfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

