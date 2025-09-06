Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 06.09.2025

Goslar (ots)

Christopher Street Day Goslar 2025

Goslar, 06. September 2025 - Am heutigen Tag fand im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) Goslar ein Aufzug durch die Innenstadt statt. Rund 400 Teilnehmende nahmen ab 13:30 Uhr an dem friedlich verlaufenden Demonstrationszug teil. Der Aufzug endete in einer bunten, vielfältigen Abschlussveranstaltung auf dem Jakobikirchhof. Im Verlauf der Gesamtveranstaltung kam es zu mehreren Störversuchen durch außenstehende Personen auf den friedlichen Aufzug. Diese konnten durch konsequentes Einschreiten der vor Ort eingesetzten Polizeikräfte unterbunden und die Beteiligten identifiziert werden. Die Einsatzmaßnahmen verliefen koordiniert und kooperativ, eine Beeinträchtigung der Veranstaltung wurde hierdurch nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell