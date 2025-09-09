PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.09.2025 - Nachtrag zum Wochenende 05. - 07. September -

Goslar (ots)

Drei Raubtaten sowie ein Diebstahl

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Goslarer-Innenstadt zu mehreren Raubtaten von Handtaschen sowie einem Diebstahl einer Handtasche aus PKW.

Am Freitagabend, gegen 21:56 Uhr, näherten sich drei unbekannte Täter in Goslar, Breite Straße Ecke Sommerwohlstraße, einer 62-jährige Frau. Einer der Täter entriss von hinten die Handtasche von der Schulter des Opfers. Es entstand ein Schaden von ca. 675 Euro.

Freitagnacht, gegen 22:40 Uhr, öffnete ein unbekannter Täter die unverschlossene, hintere Fahrzeugtür am PKW der Geschädigten, der in Goslar, Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt war und entwendete die Handtasche von der Rückbank. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf ca. 390 Euro.

Ebenfalls in der Freitagnacht, gegen 23:00 Uhr, näherten sich drei unbekannte Täter in der Goslarer Altstadt, Vogelsang Ecke Mauerstraße, dem 59-jährigen Opfer. Einer der Täter entriss der Frau die Handtasche sowie eine Einkaufstüte. Daraufhin entfernten sich die Täter fußläufig. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 1500 Euro.

Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, entriss ein bislang unbekannter Täter einer 66-Jährigen Frau in Goslar, Heinrich-Pieper-Straße in Höhe der Zufahrt zum Edeka Markt, die Handtasche und flüchtete fußläufig. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf ca. 2949 Euro.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.09.2025

    Goslar (ots) - Seesen Am 08.09.2025 kommt es auf der Braunschweiger Straße in Seesen, Höhe Hausnummer 20, zu einem Auffahrunfall zweier PKW. Ein 60jähriger PKW-Fahrer aus Seesen befährt mit seinem PKW und der 19jährigen Beifahrerin die Braunschweiger Straße aus Richtung Hahausen in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 20 muss er verkehrsbedingt halten. Dies erkennt der hinter ihm fahrende 35jährige ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.09.2025

    Goslar (ots) - Diebstahl einer Handtasche - Täter flüchtet Am Sonntagabend, gegen 18:57 Uhr, entriss ein unbekannter männlicher Täter die Handtasche einer Passantin, die mit ihrem Ehemann aus der Goslarer Innenstadt kommend, durch die Bahnhofsunterführung, die Heinrich-Pieper-Straße entlang ging. Die Tat geschah demnach auf Höhe der Einfahrt zum dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren