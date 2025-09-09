Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.09.2025 - Nachtrag zum Wochenende 05. - 07. September -

Goslar (ots)

Drei Raubtaten sowie ein Diebstahl

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Goslarer-Innenstadt zu mehreren Raubtaten von Handtaschen sowie einem Diebstahl einer Handtasche aus PKW.

Am Freitagabend, gegen 21:56 Uhr, näherten sich drei unbekannte Täter in Goslar, Breite Straße Ecke Sommerwohlstraße, einer 62-jährige Frau. Einer der Täter entriss von hinten die Handtasche von der Schulter des Opfers. Es entstand ein Schaden von ca. 675 Euro.

Freitagnacht, gegen 22:40 Uhr, öffnete ein unbekannter Täter die unverschlossene, hintere Fahrzeugtür am PKW der Geschädigten, der in Goslar, Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt war und entwendete die Handtasche von der Rückbank. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf ca. 390 Euro.

Ebenfalls in der Freitagnacht, gegen 23:00 Uhr, näherten sich drei unbekannte Täter in der Goslarer Altstadt, Vogelsang Ecke Mauerstraße, dem 59-jährigen Opfer. Einer der Täter entriss der Frau die Handtasche sowie eine Einkaufstüte. Daraufhin entfernten sich die Täter fußläufig. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 1500 Euro.

Am Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, entriss ein bislang unbekannter Täter einer 66-Jährigen Frau in Goslar, Heinrich-Pieper-Straße in Höhe der Zufahrt zum Edeka Markt, die Handtasche und flüchtete fußläufig. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf ca. 2949 Euro.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell