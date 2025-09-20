Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 20.09.2025 Nachtrag

Bereich PK Schiffdorf

Einbruch in Wohnhaus

Schiffdorf, Ortsteil Wehden. Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Debstedter Straße in Wehden. Ein bislang unbekannter Täter wurde während der Tatausführung durch einen Zeugen beobachtet und ergriff daraufhin die Flucht mit einem E-Scooter in Richtung der Straße Wakelsacker. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 20 Jahre alt - etwa 170 cm groß - hellbraun-blonde Haare - bekleidet mit einem hellgrün/olivfarbenen T-Shirt Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Täter den E-Scooter nach kurzer Zeit zurückließ, seine Kleidung wechselte und anschließend zu Fuß oder mit einem Fahrrad weiter flüchtete. Auch besteht der Verdacht, dass eine zweite bislang unbekannte Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Eine umfangreiche Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Über Art und Höhe des Diebesgutes kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere im Bereich der Debstedter Straße oder im Umfeld des Maibrückenwegs in Wehden - oder Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/948-0 zu melden.

