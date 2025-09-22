PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrer eines Kleinkraftrades bei Verkehrsunfall in Sandstedt lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Sandstedt. Am Sonntagabend (21.09.2025) gegen 19:20 Uhr kam es im Ortsteil Sandstedt auf der Weserstraße/Deichverteidigungsweg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Deichverteidigungsweg. Nach bisherigen Erkenntnissen erschrak der Fahrer im Bereich eines dortigen Zaunes vor größeren Herdenschutzhunden auf dem Deich. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Trotz getragenem Schutzhelm zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

