Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW kollidiert mit geparktem Anhänger

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Schmiedestraße gerufen. Dort war ein PKW mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Anhänger kollidiert und in Folge dessen auf dem Dach liegen geblieben. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Fahrer bereits mit Unterstützung von Passanten aus dem Fahrzeug befreien können. Der Fahrer musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. Von der Feuerwehr Sprockhövel waren 5 Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte bis 17.00 Uhr im Einsatz. Aufgrund der Nähe zur Wuppertaler Stadtgrenze war auch die Feuerwehr Wuppertal vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell