Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Unfälle mit Fahrrädern auf Wittener Straße

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur Wittener Straße gerufen, in den ein PKW und ein Radfahrer verwickelt waren. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde eine verletzte Person bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Dieser hatte zum Transport des Patienten einen Rettungshubschrauber nachgefordert. Die Feuerwehr sicherte die Landung des Hubschraubers auf einer Wiese im Bereich der Straße Zur Streuobstwiese ab. Nach eingehender Untersuchung wurde der Patient allerdings mit dem Rettungstransportwagen in ein Bochumer Krankenhaus eingeliefert. Für die 14 eingesetzten Kräfte war gegen 13.55 Uhr Ende des Einsatzes. Bereits am Samstag kam es zu einem ähnlichen Unfall auch auf der Wittener Straße, da in Höhe der Leveringhauser Straße. Die gegen 10.50 Uhr alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr. Der Radfahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Einsatzende war hier gegen 11.55 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

