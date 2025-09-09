PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Großbrand in Gewerbebetrieb am Morgen verhindert

FW-EN: Großbrand in Gewerbebetrieb am Morgen verhindert
Sprockhövel (ots)

Am Dienstagmorgen wurde Feuerwehr Sprockhövel gegen 9 Uhr mit dem Stichwort "Entwickelter Brand Gewerbebetrieb" zur Poststraße im Ortsteil Haßlinghausen alarmiert. Der Meldung zur Folge war ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Vor Ort brannten mehrere Paletten mit Material aus Pappe in einer Halle. Betriebsangehörige hatten Teile der brennenden Paletten bereits mit einem Gabelstapler ins Freie befördert und so dazu beigetragen einen Großbrand zu verhindern.

Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung innerhalb der Lagerhalle ein. Anschließend wurden Teile der Hallenwand gekühlt und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Das nach draußen verbrachte Brandgut wurde durch die Feuerwehr ebenso gelöscht. Des Weiteren wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Hallenbereich zu entrauchen.

Drei Betriebsangehörige, die möglicherweise Rauchgase eingeatmet hatten, wurden notärztlich untersucht. Von ihnen musste aber niemand zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingewiesen werden.

Abschließend wurde die Brandstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Die Feuerwehr rückte gegen 10 Uhr ein. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst, der Polizei, dem Energieversorger insgesamt 49 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit 13 Fahrzeugen.

Das Fotomaterial darf mit dem Zusatz "Feuerwehr Sprockhövel" zur Berichterstattung verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

