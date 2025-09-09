FW-EN: Großbrand in Gewerbebetrieb am Morgen verhindert

Feuerwehr Sprockhövel

Am Dienstagmorgen wurde Feuerwehr Sprockhövel gegen 9 Uhr mit dem Stichwort "Entwickelter Brand Gewerbebetrieb" zur Poststraße im Ortsteil Haßlinghausen alarmiert. Der Meldung zur Folge war ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Vor Ort brannten mehrere Paletten mit Material aus Pappe in einer Halle. Betriebsangehörige hatten Teile der brennenden Paletten bereits mit einem Gabelstapler ins Freie befördert und so dazu beigetragen einen Großbrand zu verhindern.

Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung innerhalb der Lagerhalle ein. Anschließend wurden Teile der Hallenwand gekühlt und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Das nach draußen verbrachte Brandgut wurde durch die Feuerwehr ebenso gelöscht. Des Weiteren wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Hallenbereich zu entrauchen.

Drei Betriebsangehörige, die möglicherweise Rauchgase eingeatmet hatten, wurden notärztlich untersucht. Von ihnen musste aber niemand zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingewiesen werden.

Abschließend wurde die Brandstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Die Feuerwehr rückte gegen 10 Uhr ein. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst, der Polizei, dem Energieversorger insgesamt 49 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit 13 Fahrzeugen.

