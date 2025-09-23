Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Bürgerhaus in Stotel - hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. In der Zeit vom 17.09.2025 bis gestern Mittag kam es zu einem Einbruch in das Bürgerhaus in der Fleester Straße in Stotel.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch eine Nebeneingangstür Zutritt ins Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang noch unklar. Dadurch, dass diverse Türen aufgebrochen wurden, entstand hoher Sachschaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

