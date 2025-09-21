POL-HI: Einbruch in Gemeindehaus in Elze
Hildesheim (ots)
(zei)Im Zeitraum zwischen dem 19.09.25, um 14:00 Uhr und dem 20.09.25, um 08:00 Uhr, kam es durch eine bislang unbekannte Täterschaft zu einem Einbruch in das Gemeindehaus in Elze. Die Höhe des Entwendungsschadens ist Gegenstand der Ermittlungen und kann aus diesem Grund derzeit nicht beziffert werden.
Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.
