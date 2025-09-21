PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Gemeindehaus in Elze

Hildesheim (ots)

(zei)Im Zeitraum zwischen dem 19.09.25, um 14:00 Uhr und dem 20.09.25, um 08:00 Uhr, kam es durch eine bislang unbekannte Täterschaft zu einem Einbruch in das Gemeindehaus in Elze. Die Höhe des Entwendungsschadens ist Gegenstand der Ermittlungen und kann aus diesem Grund derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93380 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

