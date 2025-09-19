Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Langenholzen- Verkehrsunfall Motorradfahrerin kollidiert mit PKW

Hildesheim (ots)

LANGENHOLZEN (cmü.) Am 19.09.2025 gegen 16:40 Uhr fuhr eine 46-jährige Dame aus der Region Hannover mit einem Motorrad von Langenholzen in Fahrtrichtung Sibbesse. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Zweirad und fuhr in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden PKW einer 62-jährigen Dame aus dem Landkreis Hildesheim und der links neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke. An beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Dieser wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten auf ca. 9000EUR geschätzt. Die Motorradfahrerin gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass sie keine Verletzungen erlitten hätte. Neben der Polizei war auch eine Rettungswagenbesatzung und die Freiwilligen Feuerwehren aus Sack und Langenholzen im Einsatz. Kurzzeitig war die Landesstraße zwischen Langenholzen und Sibbesse vollständig gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppdienst abtransportiert. Zu größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht.

