Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Wülfingen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 19.09.2025 kam es zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Kampe in 31008 Elze, OT Wülfingen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zunächst ein Kellerfenster auf und stiegen anschließend in das Wohnhaus ein. Dort entwendeten die Täter Bargeld sowie einen Schlüssel und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/93380 in Verbindung zu setzen.

