PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägerei am Dammtor - Polizei sucht bislang unbekannte Beteiligte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einer gemeldeten Schlägerei war die Polizei am Donnerstagabend, 18.09.2025, mit mehreren Streifenwagen am Dammtor im Einsatz.

Gegen 21:00 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass es innerhalb einer Gruppe von etwa sieben Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

Nach nur wenigen Minuten trafen erste Kräfte am Einsatzort ein, konnten jedoch keine Prügelei feststellen.

Ersten Zeugenaussagen zufolge sei es zuvor zwischen zwei Männern aus der Gruppe zu einer Rangelei gekommen, bei der beide hingefallen seien. Ein dritter Mann soll eine der am Boden liegenden Personen getreten haben. Ein Zeuge soll im weiteren Verlauf dazwischen gegangen sein und die Kontrahenten getrennt haben. Danach soll die Gruppe die Örtlichkeit verlassen haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht nach den Beteiligten der Auseinandersetzung. Diese mögen sich persönlich auf der Wache oder telefonisch unter 05121/939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 15:40

    POL-HI: Autos kollidieren bei Unfall am Heidekrug - Zwei Personen verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Im Einmündungsbereich der Landesstraße 485 und der Kreisstraße 101 kam es heute Vormittag (18.09.2025) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 63-jähriger Hildesheimer gegen 10:15 Uhr mit einem Mercedes von der K101 nach links auf die L485 ab. Hierbei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:15

    POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Elze

    Hildesheim (ots) - ELZE (hei). Am Donnerstag, 18.09.2025, führte die Polizei Elze im Zuständigkeitsbereich an verschiedenen Örtlichkeiten gezielte Geschwindigkeitsmessungen zur Überwachung des Straßenverkehrs durch. Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 30 km/h. Auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren