Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägerei am Dammtor - Polizei sucht bislang unbekannte Beteiligte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einer gemeldeten Schlägerei war die Polizei am Donnerstagabend, 18.09.2025, mit mehreren Streifenwagen am Dammtor im Einsatz.

Gegen 21:00 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass es innerhalb einer Gruppe von etwa sieben Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

Nach nur wenigen Minuten trafen erste Kräfte am Einsatzort ein, konnten jedoch keine Prügelei feststellen.

Ersten Zeugenaussagen zufolge sei es zuvor zwischen zwei Männern aus der Gruppe zu einer Rangelei gekommen, bei der beide hingefallen seien. Ein dritter Mann soll eine der am Boden liegenden Personen getreten haben. Ein Zeuge soll im weiteren Verlauf dazwischen gegangen sein und die Kontrahenten getrennt haben. Danach soll die Gruppe die Örtlichkeit verlassen haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht nach den Beteiligten der Auseinandersetzung. Diese mögen sich persönlich auf der Wache oder telefonisch unter 05121/939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell