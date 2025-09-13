PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Musikboxen aus Garten entwendet

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu einem Gartengrundstück in Gehren "Am Pfarrhügel".

Nach der gewaltsamen Öffnung eines als Gartenlaube genutzten Wohnwagens, wurden daraus zwei Musikboxen (u.a. Marke Makita) im Wert von ca. 760 Euro entwendet. Der Sachschaden blieb mit etwa 15 Euro noch verhätnismäßig gering.

Hinweise zu, Diebstahl nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0239415/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 01:00

    LPI-GTH: E-Bike am Tage entwendet - Zeugenaufruf

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitagvormittag, zw. 09:45 Uhr und 11:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein angeschlossenes E-Bike der Marke Fischer vor der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle in Arnstadt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fischer, Modell EM 1726.1 in den Farben schwarz-rot. Am Rad waren graue Seitentaschen angebracht, auch der neongelbe Helm und der Regenschutz befanden sich noch am Rad. ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:37

    LPI-GTH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Von einem Firmengelände in der Straße "Am Rinnweg" entwendeten Unbekannte vergangene Nacht eine bisher unbekannte Menge verschiedener Buntmetalle in Form von mehreren Palletten Kabeltrommeln. Sehr wahrscheinlich wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:45

    LPI-GTH: Wachhund tödlich verletzt - Zeugen nach Einbruch gesucht

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Metallrecyclingfirma in der Suhler Straße. Die Firma befindet sich in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Oberhof. Vergangene Nacht verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände der Firma und entwendeten Buntmetall-Kabelstränge im Wert von mehreren Tausend Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren