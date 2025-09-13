Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Musikboxen aus Garten entwendet

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu einem Gartengrundstück in Gehren "Am Pfarrhügel".

Nach der gewaltsamen Öffnung eines als Gartenlaube genutzten Wohnwagens, wurden daraus zwei Musikboxen (u.a. Marke Makita) im Wert von ca. 760 Euro entwendet. Der Sachschaden blieb mit etwa 15 Euro noch verhätnismäßig gering.

Hinweise zu, Diebstahl nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0239415/2025 entgegen. (tb)

